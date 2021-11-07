Masrawy logo white

بابا الفاتيكان يدعو الحكومة الإثيوبية والمتمردين إلى إنهاء الصراع

08:06 م الأحد 07 نوفمبر 2021
بابا الفاتيكان يدعو الحكومة الإثيوبية والمتمردين إلى إنهاء الصراع

بابا الفاتيكان

روما - (د ب أ)

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس، الحكومة والمتمردين في إثيوبيا إلى إنهاء الصراع بينهما.

وفي أعقاب صلاة الملائكة في ساحة القديس بطرس، قال البابا اليوم الأحد: "أتابع بقلق الأخبار القادمة من القرن الأفريقي من اثيوبيا".

ودعا البابا طرفي الصراع إلى العمل من أجل "العودة مرة أخرى إلى الوفاق الأخوي والمسار السلمي للحوار".

يشار إلى تفاقم الصراع في ثاني أكبر بلد في افريقيا بين الحكومة وجبهة تحرير إقليم تيجراي الشمالي وزادت حدة الاشتباكات ما أدى إلى نزوح مئات آلاف الأشخاص.

وأضاف البابا أنه إلى جانب ذلك يصلي من أجل الضحايا في سيراليون وذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 97 شخصًا جراء انفجار شاحنة صهريج في العاصمة فريتاون مساء أول أمس الجمعة.

بابا الفاتيكان الحكومة الإثيوبية المتمردين إثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • الهدايا مرفوضة.. صلاح يشاهد خسارة ليفربول الأولى أمام وست هام بالبريميرليج

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا