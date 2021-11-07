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دبلوماسي روسي: رحلات جوية لنقل مساعدات إنسانية لأفغانستان الشهر الجاري

05:58 م الأحد 07 نوفمبر 2021
دبلوماسي روسي: رحلات جوية لنقل مساعدات إنسانية لأفغانستان الشهر الجاري

دميتري جيرنوف

موسكو - (أ ش أ):

قال سفير روسيا في أفغانستان دميتري جيرنوف، إن بلاده ستنظم رحلات جوية خاصة لنقل شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى أفغانستان خلال شهر نوفمبر الجاري.

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، عن الدبلوماسي الروسي قوله:" إن هذه الطائرات ستقوم بإجلاء المواطنين الروس في رحلات العودة".

وأضاف: "الآن نستعد لتنظيم رحلات جوية خاصة إلى أفغانستان في نوفمبر، لنقل شحنة كبيرة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، وبواسطة رحلات العودة، سيتم نقل مواطنين أفغان يحملون الجنسية الروسية".

وتابع السفير الروسي أنه "سيتم كذلك تخصيص عدة طائرات لنقل الطلاب الأفغان المسجلين في جامعاتنا بموجب الحصص الخاصة، إلى روسيا، لأنهم لا يملكون المال لشراء التذاكر"، منوها بأن حركة طالبان تدعم هذه التدابير.

هذا المحتوى من

Asha
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