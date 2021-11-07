العثور على 3 مواقع لمقابر في ترهونة الليبية

طرابلس- (د ب أ):

تمكنت فرق إدارة البحث عن الرفات بالهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، الأحد، من اكتشاف ثلاثة مواقع لمقابر جديدة في منطقة "القابينة" الواقعة بطريق العبدلي في مدينة ترهونة.

وقال مدير مكتب الإعلام والناطق باسم الهيئة، عبد العزيز الجعفري لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) "إن اكتشاف المواقع جاء بعد استلام الهيئة بلاغا عن وجود مقبرة، وبعد حفر عدة حفر اختبارية تبين وجود ثلاثة مواقع".

وأضاف: "لقد تأكدنا من وجود جثث في المواقع الثلاثة، ولا نعلم بعد إذا كانت المقابر جماعية أم فردية، وسنكتشف ذلك بعد البدء في عملية الانتشال التي سنشرع فيها يوم الغد".

ووفق الجعفري، بلغ المجموع النهائي للجثث التي تم انتشالها في ترهونة 232 جثة، تم كشف هوية 69 منها عن طريق اختبارات تطابق الحمض النووي DNA التي أجريت بمختبرات الهيئة.

وإبان الحرب التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس العامين الماضيين اعتُبرت مدينة ترهونة أحد أهم معاقل قوات المشير خليفة حفتر في الغرب الليبي قبل سيطرة قوات حكومة الوفاق عليها في يونيو من العام الماضي.

وتقع المدينة على بعد 95 كيلومترا جنوب شرق طرابلس، وكانت مقرا للواء التاسع، المسمى بالكانيات، نسبة لعائلة الكاني التي تزعم أبناؤها اللواء التابع لحفتر، والذي خاض معه الحرب على العاصمة الليبية منذ أبريل 2019.