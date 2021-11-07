عواصف ثلجية تفاجئ الصينين قبل موعدها وتعرقل المرور (صور)

كتبت- رنا أسامة:

تجتاح عواصف ثلجية منذ مساء السبت شمال الصين، بما في ذلك العاصمة بكين، الأمر الذي تسبب في عرقلة حركة المرور إثر إغلاق الطرق السريعة وإلغاء أو تأخير الرحلات الجوية والقطارات.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الصينية، الأحد، أول إنذار برتقالي في فصل الشتاء، وهو ثاني أعلى مستوى، وسط تنبيهات من موجات برد قارسة يُخيم عليها مخاوف من تفشي الإنفلونزا مع ارتفاع إصابات كوفيد 19، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية بالصين، حدوث عواصف ثلجية في شمال شرق البلاد، حيث تصل الثلوج في بعض المناطق إلى 45 ملم (1.8 بوصة) على مدار 24 ساعة، مع سقوط ثلوج كثيفة في الجزء الشمالي من البلاد.

واستقبلت العاصمة بكين أول تساقط للثلوج مبكرًا، قبل 23 يومًا من موعد الموسم الشتوي المُعتاد، وسط توقعات بانخفاض درجات الحرارة ليل الأحد إلى أدنى مستوياتها خلال عقد.

وحتى الساعة 8:30 من صباح الأحد، تم تعليق سير 164 خط حافلات في بكين، وأُغلقت العديد من مقاطع الطرق السريعة المتعددة، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وتمتد موجة البرد، بحسب الأرصاد الجوية الصينية، من بكين إلى شنجهاي إلى قوانغتشو، مُحدثة انخفاضًا في درجات الحرارة لتصل إلى 14 درجة مئوية (25 درجة فهرنهايت)، الأحد.

وتأتي تلك الموجة التي تحمل في طيّاتها مخاطر من تزايد الإصابات بالإنفلونزا، في الوقت الذي أبلغت فيه أكثر من 20 مدينة في شمال الصين عن إصابات بكورونا، وسط تفشٍ متقطع للفيروس في الجنوب الغربي- (تشونغتشينغ ومقاطعات سيتشوان ويونان) منذ منتصف أكتوبر، بحسب رويترز.

في تلك الأثناء، خرج مئات الآلاف في الهواء الطلق ببكين للاستمتاع بالمواقع السياحية المغطاة بالثلوج، بما في ذلك المدينة المحرمة ومنتجع "يونيفرسال ستوديوز" رغم قيود كوفيد، فيما يستعد أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الذين يزيد عددهم عن 300 شخص للتجمع من الاثنين إلى الخميس.