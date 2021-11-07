العراق: العثور على مقذوفات "لم تنفجر" أعلى منزل الكاظمي

وكالات:

عثرت قوات الأمن في العراق، الأحد، على مقذوفات لم تنفجر أعلى سطح منزل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، من بقايا محاولة اغتياله، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني عن تعرّض الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة بـ3 طائرات مسيَّرة مفخَّخة.

ودعا الكاظمي الجميع إلى الحوار الهادف والبنَّاء من أجل العراق ومستقبله، مشيراً إلى أن "الصواريخ والطائرات المسيّرة الجبانة لا تبني أوطاننا ولا مستقبلنا".