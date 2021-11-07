Masrawy logo white

بيان دولي يدعو إريتريا لمحاسبة مسؤوليها عن "انتهاكات تيجراي"

01:48 م الأحد 07 نوفمبر 2021
بيان دولي يدعو إريتريا لمحاسبة مسؤوليها عن "انتهاكات تيجراي"

كتب- مصراوي:

دعا بيان مشترك صادر عن 16 دولة، بينها ألمانيا وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا، إلى الانسحاب الفوري للقوات الإريترية من إثيوبيا، وأن تضمن حكومة أسمرة محاسبة قواتها عن انتهاكات في إقليم تيجراي الإثيوبي.

وقالت الدول الموقعة على البيان إن "جميع الأطراف في إثيوبيا يجب عليها الامتثال لالتزاماتها، بموجب القانون الإنساني الدولي، وحماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني".

وأكدت الدول دعمها لاستقرار إثيوبيا ووحدتها وسلامة أراضيها، مشددة على أنها تتطلع إلى العمل مع مبعوث الاتحاد الإفريقي للقرن الإفريقي والأمم المتحدة، ووقف الأعمال العدائية.

ودعا البيان المشترك جميع أطراف الصراع لقبول نتائج التحقيق المشترك، الذي أجرته مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومفوضية حقوق الإنسان في إثيوبيا، وتنفيذ توصيات التحقيق.

ووفق البيان، أظهرت نتائج التحقيق الواردة في التقرير وجود انتهاكات لحقوق الإنسان، وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي، من قبيل استهداف الأعيان المدنية، والإعدام خارج نطاق القضاء، والتعذيب، والاحتجاز القسري، والاختطاف، والعنف القائم على الجنس.

واعتبر البيان أن بعض هذه الانتهاكات "قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب"، مشيراً إلى أن التحقيق سلط الضوء على إفلات واسع من العقاب، للمسؤولين عن هذه الأفعال.

وأشار البيان إلى أنه على جميع الأطراف الدخول في مفاوضات دون شروط مسبقة، بشأن وقف دائم

لإطلاق النار والالتزام بتحقيق سلام دائم.

وكان التحقيق المشترك للأمم المتحدة وإثيوبيا الذي نشرت نتائجه الأربعاء، أفاد بأن جميع الأطراف المشاركة بالحرب في منطقة تيجراي شمالي إثيوبيا، ارتكبت انتهاكات ربما ترقى إلى مستوى جرائم الحرب.

ويغطي التقرير، بحسب وكالة "رويترز"، معظم جوانب الصراع المستمر منذ عام، والذي تخوض فيه قوات تيجراي قتالاً ضد الجيش الإثيوبي وحلفائه الرئيسيين، المتمثلين في قوات من منطقة أمهرة الإثيوبية وجنود من دولة إريتريا المجاورة.

وجميع الأطراف متهمة بتعذيب وقتل مدنيين، وتنفيذ عمليات اغتصاب جماعي واعتقالات على أساس عرقي.

وقالت إثيوبيا إن بعض الجنود يخضعون للمحاكمة بتهمة الاغتصاب والقتل. ونفت سلطات إقليم أمهرة ارتكاب جنودها لأي انتهاكات.

ونفى جيتاشيو رضا، المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي، في وقت سابق، أن تكون قوات الجبهة ارتكبت انتهاكات، لكنه قال إن بعض الجماعات "الأهلية" في تيجراي ربما ارتكبت انتهاكات.

وأعلن تحالف مؤلف من 9 فصائل مناهضة للحكومة الإثيوبية يوم الجمعة، اعتزامه حل حكومة آبي أحمد سواء بالقوة أو المفاوضات ثم تشكيل حكومة انتقالية، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقد في واشنطن.

وتخوض الحكومة الفيدرالية بقيادة آبي أحمد حرباً منذ أكثر من عام في شمال البلاد، ضد مقاتلين من تيجراي الذين تقدموا في الأشهر الأخيرة إلى ما وراء منطقتهم، خصوصاً في منطقة أمهرة المجاورة.

إريتريا انتهاكات تيجراي تيجراي الولايات المتحدة ألمانيا إثيوبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
911

إصابات اليوم

57

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

334751

إجمالي الإصابات

18889

إجمالي الوفيات

281325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا