ليبيا: فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية غدا

طرابلس- (د ب أ):

أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، الأحد، فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية غدا الاثنين .

وقال السايح ، في مؤتمر صحفي بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس، إن الترشح للانتخابات الرئاسية سيكون متاحا حتى يوم 22 نوفمبر الجاري والترشح للانتخابات البرلمانية حتى 7 ديسمبر المقبل.

وأضاف أن المفوضية استلمت كافة التعديلات الفنية التي طُلبت من مجلس النواب، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الداخلية لتأمين جميع المراكز الانتخابية.

وقال :"استلمنا التعديلات الفنية من مجلس النواب" مستثنياً من ذلك التعديلات ذات الطابع السياسي التي قال السايح بخصوصها "إن المفوضية ليست ذات شأن بها".

وأشار إلى أن 24 ديسمبر المقبل سيكون تاريخ الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية وستجري الجولة الثانية تزامنا مع الانتخابات البرلمانية والتي يعتقد أنها ستكون بعد 52 يوما.

ولفت إلى أنه سيتم غدا الإثنين قبول طلبات الترشح لرئاسة الدولة في الدوائر الرئيسية الثلاثة طرابلس، وبنغازي، وسبها ، وسيستمر التسجيل إلى يوم 22 من الشهري الحالي ، موضحا أن باب التسجيل للانتخابات النيابية سيُفتح يوم غد في 25 مركز انتخاب موزعة بكامل البلاد، وسيستمر حتى 7 ديسمبر القادم.

وأعلنت المفوضية أيضاً عن البدء في تسليم بطاقات الناخبين منذ يوم الغد. وستستمر هذه العملية حتى 28 نوفمبر الحالي.