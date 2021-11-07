أفغانستان: إصابة شخصين في انفجارين استهدفا قوات طالبان

إسلام آباد- (د ب أ):

أصيب عنصران على الأقل من قوات الأمن، التابعة لحركة طالبان، بعد انفجار مزدوج، أعقبه إطلاق نار، في مدينة "جلال آباد" شرق أفغانستان، طبقا لما ذكرته الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، الأحد.

وأوضح رئيس شرطة ولاية "ننكارهار"، مولاوي شيخ ندا محمد أن الانفجار الأول استهدف مركبة ، تابعة لقوات الأمن في دائرة الشرطة الرابعة.

وأضاف أن الانفجار الثاني، لم يسفر عن سقوط ضحايا.

وتحدث شهود عيان عن اشتباك بالرصاص بين قوات طالبان ومهاجمين بعد الانفجارين.

وقال أحد سكان المنطقة لـ(د.ب.أ) إن "انفجارين استهدفا طالبان،ثم اشتبك مسلحو داعش في قتال بالأسلحة ، وتمكنوا من الهرب في نهاية المطاف ".

وأضاف ساكن آخر "وقعت اشتباكات عنيفة، وألقى مهاجمون قنبلتين أو ثلاث".

ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم.