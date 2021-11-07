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الصين توافق على تسهيل إصدار تأشيرات للتجار الأفغان

11:21 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
الصين توافق على تسهيل إصدار تأشيرات للتجار الأفغان

أمير خان متقي

كابول- (د ب أ):

التقى السفير الصيني لدى كابول، وانج يي، مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي، لبحث العلاقات الثنائية، لاسيما، العلاقات التجارية، طبقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأفغانية، عبد القهار بلخي، في تغريدة عبر تويتر.

وعقد الاجتماع، الذي تركز على العلاقات الثنائية والاجتماع الأخير بين وزيري الخارجية الأفغاني والصيني ، والتجارة المشتركة ولاسيما تصدير الصنوبر الأفغاني، إلى الصين، في وزارة الخارجية الأفغانية، مساء أمس السبت.

وذكر عبد القهار بلخي، في تغريدة أخرى أن السفير الصيني، تعهد بتسهيل إصدار تأشيرات صينية عاجلة للتجار الأفغان.

يأتي الاجتماع حول التجارة، بعد أيام من وصول أول شحنة من الصنوبر الأفغاني، إلى الصين هذا العام.

والصين من أقرب الدول وأكثرها ودا لحركة طالبان، منذ أن استولت الحركة على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس الماضي.

أمير خان متقي وزير الخارجية الأفغاني وانج يي كابول تأشيرات للتجار الأفغان

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