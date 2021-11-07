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6 قتلى جراء انفجار بمنجم في كازاخستان

11:19 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
6 قتلى جراء انفجار بمنجم في كازاخستان

ارشيفيه

نورسلطان- (د ب أ):

أفادت وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخستانية، الأحد، بأن ما لا يقل عن ستة عمال لقوا حتفهم جراء انفجار ناجم عن غاز الميثان بمنجم في بلدة آباي بمنطقة كاراجندا.

وأضافت الوكالة أن الانفجار أسفر عن إصابة اثنين آخرين، حالتهما حرجة.

ووفقا للتقارير، وقع الانفجار صباح اليوم، وكان 64 عاملا في المنجم وقت وقوعه .

وبناء على توجيهات رئيس وزراء كازاخستان أسكار مامين، فقد تم إيفاد لجنة برئاسة وزير الطوارئ يوري إيلين إلى موقع الحادث.

انفجار كازاخستان غاز الميثان أسكار مامين رئيس وزراء كازاخستان

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