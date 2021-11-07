بارزاني يدين المحاولة الفاشلة لاغتيال الكاظمي

بغداد - (د ب أ):

أدان نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كردستان العراق محاولة الإغتيال الفاشلة التي تعرض لها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي فجر اليوم الأحد باستهداف منزله بطائرة مسيرة في المنطقة الخضراء.

وقال بارزاني في تغريدة عبر حسابه في تويتر "أدين وأستنكر المحاولة الفاشلة لاغتيال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي التي جرت عن طريق مسيرة استهدفت محل إقامته فجر اليوم".

وأضاف "هذا العمل الإرهابي تطور خطير يهدد الأمن والاستقرار في البلاد وينذر بعواقب وخيمة".

ودعا برزاني "الجميع إلى ضبط النفس والتهدئة".