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الرئيس العراقي: محاولة اغتيال الكاظمي جريمة نكراء بحق العراق

08:40 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
الرئيس العراقي: محاولة اغتيال الكاظمي جريمة نكراء بحق العراق

برهم صالح

بغداد - (د ب أ):
شدد الرئيس العراقي برهم صالح على أن "الاعتداء الإرهابي" الذي استهدف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فجر اليوم الأحد "تجاوز خطير وجريمة نكراء بحق العراق".

وأكد الرئيس العراقي، في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر، أن هذا التطور "يستوجب وحدة الموقف في مجابهة الأشرار المتربصين بأمن هذا الوطن وسلامة شعبه".

وقال :"لا يمكن أن نقبل بجر العراق إلى الفوضى والانقلاب على نظامه الدستوري".

برهم صالح محاولة اغتيال مصطفى الكاظمي الإرهاب

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