الصدر يصف محاولة إغتيال رئيس الحكومة العراقية بـ "العمل الإرهابي"

بغداد - (د ب أ):

وصف الزعيم الشيعي مقتدى الصدر اليوم الأحد محاولة الإغتيال التي تعرض لها رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي فجر اليوم بأنها عمل إرهابي استهدف الجهة العليا في البلاد.

وقال الصدر في تغريدة له على حسابه الشخصى على موقع تويتر للتواصل الإجتماعي إن محاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية هو"استهداف للعراق وشعبه وأمنه واستقراره وإرجاعه لحالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللادولة ليعيش العراق تحت طائلة الشغب والعنف والإرهاب".

ودعا الجيش العراقي والقوات الأمنية إلى الاخذ بزمام الأمور على عاتقها حتى يتعافى العراق ويعود قويا.

ومن جانبه، قلل المسؤول الأمني لحركة حزب الله العراقي أبو علي العسكري من محاولة إغتيال الكاظمي بطائرة مسيرة ووصفها بأنها "أساليب بالية أكل الدهر عليها وشرب".

وقال أبو علي العسكري في تغريدة عبر تويتر أن "ممارسة دور الضحية أصبح من الأساليب البالية التي أكل الدهر عليها وشرب وبحسب معلوماتنا المؤكدة:أن لا أحد في العراق لديه حتى الرغبة لخسارة طائرة مسيرة على منزل رئيس وزراء سابق".​