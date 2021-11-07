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"الإعلام الأمني" تعلن تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء العراقي

02:26 ص الأحد 07 نوفمبر 2021
"الإعلام الأمني" تعلن تفاصيل محاولة الاغتيال الفاشلة لرئيس الوزراء العراقي

مصطفى الكاظمي

كتب - محمد صفوت:

أعلنت خلية الإعلام الأمني، تعرض رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لمحاولة اغتيال فاشلة صباح اليوم الأحد.

وأوضحت أن المحاولة تمت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة حاولت استهداف مكان إقامته في المنطقة الخضراء ببغداد.

وأكدت أن الكاظمي لم يصب بأي أذى وهو بصحة جيدة.
ومن جانبها تقوم القوات الأمنية بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة.

مصطفى الكاظمي محاولة اغتيال خلية الإعلام الأمني العراق

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