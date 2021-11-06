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وزيرا خارجية الجزائر وإيطاليا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

11:54 م السبت 06 نوفمبر 2021
وزيرا خارجية الجزائر وإيطاليا يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة

الجزائر - (أ ش أ):

بحث وزيرا خارجية الجزائر وإيطاليا، اليوم السبت، الجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعزيز علاقات التعاون وفقا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط بين البلدين.

جاء ذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها رئيس جمهورية إيطاليا، سيرجيو ماتاريلا إلى الجزائر، والمباحثات التي أجراها وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، بمقر رئاسة الجمهورية.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية - في بيان اليوم - أن الوزيرين تناولا، خلال هذا اللقاء، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين والنتائج المنتظرة من الزيارة التي يقوم بها الرئيس الإيطالي إلى الجزائر.

كما تطرقا إلى الاستحقاقات الثنائية المقبلة في سياق الجهود المشتركة الرامية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتعزيز علاقات التعاون، وفقا لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون التي تربط بين البلدين.

وبحسب البيان، تبادل رئيسا دبلوماسية البلدين وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة الأوضاع السياسية والأمنية السائدة في كل من ليبيا والصحراء الغربية.

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Asha
رمطان لعمامرة وزير الخارجية الجزائري الجزائر إيطاليا سيرجيو ماتاريلا

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