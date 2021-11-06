الرئاسي الليبي يوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ويحيلها للتحقيق

وكالات

أوقف المجلس الرئاسي الليبي السبت، وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش وأحالها للتحقيق ومنعها من السفر، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

وجاء في بيان للمجلس الرئاسي الليبي، أن المجلس اتخذ قراره بسبب "انفراد المنقوش بالسياسة الخارجية دون التنسيق معه بالمخالفة للاتفاق السياسي".

وذكر أنه سيتم تشكيل لجنة تحقيق مع المنقوش الموقوف احتياطيا، على أن تقدم اللجنة تقريرا في أجل أقصاه 14 يوما من تاريخ صدور القرار.

وكانت نجلاء المنقوش، صرحت في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" الأربعاء الماضي، أن الحكومة تنوي التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المطلوب في قضية لوكربي، وأن الحكومة الليبية تتفهم ألم وحزن أسر ضحايا الحادث، لكنها بحاجة إلى احترام القوانين.