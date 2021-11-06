إيطاليا تسمح لسفينة إنقاذ تقل 800 مهاجر بالرسو في صقلية

روما - (د ب أ)

حصلت سفينة إنقاذ ألمانية للمهاجرين تقل أكثر من 800 شخص على إذن بالرسو في ميناء تراباني الإيطالي.

وتحمل السفينة "سي آي 4" التي تديرها منظمة إغاثة تحمل نفس الاسم، أكثر من 200 قاصر وخمس نساء حوامل.

وكانت السفينة قد انطلقت يوم السبت قبالة صقلية بينما كانت تنتظر إذنا من السلطات الإيطالية للسماح لها بالرسو.

ومن المتوقع وصول السفينة إلى تراباني على الطرف الغربي من صقلية يوم غد الأحد.

وقال جوردن إيزلر من منظمة "سي-آي": "نشعر بالارتياح والبهجة لأن الساعات الصعبة التي سيمضيها طاقمنا والأشخاص الذين تم إنقاذهم ستنتهي الأحد وأن (هؤلاء) الأشخاص سيكونون أخيرا في أمان بإيطاليا".

وقال إنه "شعر بالفزع" لـ "فشل مالطا في تقديم المساعدة". وقال إن تلك الدولة لم تستجب لنداءات الطوارىء خلال الأسبوع.

وأنقذت منظمة "سي آي 4" أكثر من 800 مهاجر من وسط البحر المتوسط في عدة عمليات بين الثلاثاء والخميس.