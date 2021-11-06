دعوات لعصيان مدني وتعليق الدراسة في جامعة الخرطوم

الخرطوم - (بي بي سي)

يصل مساء السبت إلى الخرطوم وفد رفيع المستوى من جامعة الدول العربية لمحاولة حل "الوضع المتأزم" في السودان، بعد قرابة أسبوعين على حل الجيش مؤسسات الحكم الانتقالي.

وقال بيان صادر عن الجامعة السبت إن الوفد سيلتقي القيادات السودانية المدنية والعسكرية، في محاولة لحل الأزمة على أساس الاتفاقات الموقعة والحاكمة للفترة الانتقالية.

وتأتي تلك الزيارة في الوقت الذي دعا تجمع المهنيين السودانيين إلى العصيان المدني يومي الأحد والاثنين رفضًا لما يصفوه بأنه انقلاب عسكري وللمطالبة بعودة الحكومة المدنية والافراج عن المعتقلين السياسيين.

ودعا التجمع في بيان المواطنين إلى الاستجابة لدعوات العصيان ووضع المتاريس في الشوارع الرئيسية لوقف الحركة وانجاح العصيان.

وأضاف البيان أن العصيان المدني شكل من شكال المقاومة السلمية ضد ما وصف بالانظمة الدكتاتورية وأنه من الادوات المجربة من قبل.

ومن المتوقع أن تلقى الدعوة استجابة من كيانات عدة من أبرزها القطاع المصرفي والطبي والتعليمي.

وفي السياق ذاته قررت جامعة الخرطوم تعليق الدراسة الى أجل غير مسمى وإجلاء الطلاب من السكن الجامعي.

وأوضحت الجامعة في بيان أن قرار الإجلاء جاء حفاظًا على سلامة الطلاب بعد دخول عناصر مرتدية الزي العسكري حرم الجامعة والاعتداء على بعض الاساتذة والطلاب خلال الايام الماضية.