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واشنطن تسحب دبلوماسييها غير الأساسيين من إثيوبيا

04:33 م السبت 06 نوفمبر 2021
واشنطن تسحب دبلوماسييها غير الأساسيين من إثيوبيا

الولايات المتحدة

وكالات:

أمرت الإدارة الأمريكية بسحب طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي من إثيوبيا، على خلفية تصعيد النزاع المتواصل في هذا البلد.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا، في بيان، أن وزارة الخارجية أصدرت أمس الجمعة أمرا إلى الموظفين الحكوميين غير الضروريين وأفراد عوائلهم المتواجدين في إثيوبيا بمغادرتها بسبب النزاع و"اضطرابات مدنية ونقص محتمل في الإمدادات".

الولايات المتحدة سحب الدبلوماسين إثيوبيا أديس أبابا

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