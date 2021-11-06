واشنطن تسحب دبلوماسييها غير الأساسيين من إثيوبيا

وكالات:

أمرت الإدارة الأمريكية بسحب طاقمها الدبلوماسي غير الأساسي من إثيوبيا، على خلفية تصعيد النزاع المتواصل في هذا البلد.

وأكدت سفارة الولايات المتحدة في أديس أبابا، في بيان، أن وزارة الخارجية أصدرت أمس الجمعة أمرا إلى الموظفين الحكوميين غير الضروريين وأفراد عوائلهم المتواجدين في إثيوبيا بمغادرتها بسبب النزاع و"اضطرابات مدنية ونقص محتمل في الإمدادات".