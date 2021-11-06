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الهند: 10 ضحايا على الأقل بحريق في مستشفى

04:31 م السبت 06 نوفمبر 2021
الهند: 10 ضحايا على الأقل بحريق في مستشفى

ارشيفية

وكالات:

نقلت وكالة رويترز عن مسؤول هندي قوله إن حريقاً شب في وحدة العناية المركزة بمستشفى حكومي في مدينة أحمد

ناجار (غرب)، السبت، أسفر عن وفاة ما لا يقل عن عشرة أشخاص وإصابة سبعة.

وقال مسؤول الصحة بالولاية بي. دي. جاندال، إن السلطات ما زالت تحقق في سبب الحريق. وكشف أنه لم يتسنَّ إنقاذ سوى سبعة فقط من 17 مريضاً في وحدة العناية المركزة من الحريق.

وقال جاندال لرويترز إن "مريضين في حالة حرجة وخمسة في حالة مستقرة".

وعبّر رئيس الوزراء ناريندرا مودي في تغريدة على "تويتر" عن حزنه على الوفيات، وقدم تعازيه لأسرهم.

حريق في مستشفى الهند ضحايا الحريق مدينة أحمد

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