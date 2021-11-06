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الكويت تدين استمرار محاولات الحوثي تهديد أمن السعودية

04:15 م السبت 06 نوفمبر 2021
الكويت تدين استمرار محاولات الحوثي تهديد أمن السعودية

وزارة الخارجية الكويتية

الكويت- (د ب أ):

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانتها واستنكارها استمرار محاولات "ميليشيا" الحوثي تهديد أمن المملكة ‏العربية السعودية عبر استهداف مدينتي جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم السبت إن "استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية، وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني".

وطالبت بـ "تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها".

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.

وزارة الخارجية الكويتية السعودية الكويت ميليشيا الحوثي

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