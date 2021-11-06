التوقيع على 3 اتفاقيات بين الجزائر وإيطاليا

الجزائر- (د ب أ):

وقعت الجزائر وإيطاليا اليوم السبت على 3 اتفاقيات تخص قطاعات التربية والعدالة وحماية التراث وذلك عقب المحادثات التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية بين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ونظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا وأعضاء من وفدي البلدين.

ووصل الرئيس الإيطالي إلى الجزائر في وقت سابق السبت، في زيارة تستمر يومين، وكان في استقباله الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بمطار هواري بومدين الدولي .

وتعتبر زيارة الرئيس الإيطالي إلى الجزائر، فرصة سانحة لتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي والاستراتيجي بالنسبة للبلدين، حسب وكالة الأنباء الجزائرية (واج).

ووفق الوكالة، تقتني إيطاليا أكثر من ثلث الغاز المصدر سنويا من الجزائر، وتحتل المرتبة الثانية ضمن دول الاتحاد الأوروبي الممونين للجزائر.

وبلغ الحجم الكلي للمبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا سنة 2020 نحو 6 مليار دولار، منها 5.3 مليار دولار من الصادرات الجزائرية نحو إيطاليا (لاسيما المحروقات) و 42.4 مليار دولار من الواردات من هذا البلد (خاصة التجهيزات).

وكانت الجزائر وإيطاليا قد وقعتا في ديسمبر الماضي على مذكرة تفاهم حول الحوار الاستراتيجي الخاص بالعلاقات الثنائية و المسائل السياسية و الأمن الشامل، و ذلك خلال الزيارة التي قام بها إلى الجزائر، وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي الايطالي، لويجي دي-مايو.

وسمحت هذه المذكرة بتعزيز الحوار الثنائي و التعاون الرامي إلى تطوير الشراكة بين الطرفين من خلال التزامهما بالمضي قدما نحو تطوير التعاون في مختلف القطاعات.