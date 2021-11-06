فقدان سبّاح بعد هجوم لسمكتي قرش بأستراليا

وكالات:

تبحث فرق إغاثة بأستراليا، السبت، عن سبّاح فُقد أثره قبالة السواحل الأسترالية الغربية، بعدما أفاد شهود عن تعرضه لهجوم من سمكتي قرش.

وقالت الشرطة البحرية في بيان إنها "تنسق حالياً عمليات بحث في البحر عن شخص مفقود بالمنطقة"، ولم يقدّم المسؤولون أي تفاصيل إضافية.

وأشارت شرطة أستراليا الغربية إلى أنها تلقت طلباً للتدخل في شاطئ بورت بيتش على بُعد نحو نصف ساعة بالسيارة إلى الجنوب من مدينة بيرث، بعد بلاغ بشأن هجوم من سمكة قرش صباح السبت.

ونقلت قناة "إيه بي سي" الأسترالية عن شهود في قارب صغير قرب الموقع الذي كان يسبح فيه الرجل، أن سمكتي قرش تسببتا بالحادثة.

وهرع الشهود في المركب إلى الشاطئ لتنبيه السباحين بضرورة الخروج من الماء.

وقالت المفتشة بالوكالة في شرطة أستراليا الغربية، إيما بارنز إن "الشهود قاموا بعمل بطولي وشجاع للغاية".

وأُغلقت شواطئ المنطقة إثر هذه المعلومات.

وذكرت جمعية "تارونجا كونسرفيشن سوسايتي أستراليا" أن شخصين قُتلا في هجمات لأسماك قرش في أستراليا هذا العام.

وفي حال تأكد هذا الحادث، فإنه يشكل الهجوم الـ18 من أسماك قرش في أستراليا هذا العام.