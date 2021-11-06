إحباط مخطط لترويع سكان أديس أبابا بـ"القنابل والكلاشينكوف"

وكالات:

أعلنت شرطة أديس أبابا، السبت، إحباط مخطط كان يستهدف ترويع سكان العاصمة الإثيوبية.

وقالت السلطات الإثيوبية إنه تم توقيف عدد من المشتبه بهم بحوزتهم قنابل يدوية وأسلحة كانوا يخططون لترويع العاصمة.

وقال مفوض شرطة أديس أبابا، جيتو أرجاو دبلا، إن المشتبهين الموقوفين متورطون في التخطيط لترويع العاصمة وكانوا يتلقون تعليمات من جبهة تحرير تيجراي التي تصنفها الحكومة "إرهابية" وبحوزتهم قنابل يدوية وألغام أرضية وأسلحة كلاشينكوف.

وأضاف أنه تم ضبط زي عسكري لعدد من القوات النظامية مع المشتبهين، فضلا عن أموال من دول مختلفة وبطاقات هوية مزورة لتنفيذ المخططات الإرهابية.

وأعلنت شرطة مدينة "دري داوا" شرقي البلاد عن تمكنها من توقيف 208 مُشتبهين وبحوزتهم أسلحة كانوا بصدد تنفيذ مخطط إرهابي.

وأشارت إلى أن المشتبه بهم يتبعون لجبهة جبهة تحرير تيجراي.

وتأتي هذه العمليات الأمنية في مختلف المدن والمناطق بإثيوبيا متزامنة مع دعوة لتظاهرات منددة بجبهة تحرير تجراي في العاصمة أديس أبابا غدا الأحد دعت لها إدارة العاصمة.

وقال رئيس مكتب الاتصال لمدينة أديس أبابا، يوناس زودي، إن التظاهرة التي دعت لها إدارة العاصمة تهدف لدعم قوات الجيش الإثيوبي الذي يخوض معارك حاسمة ضد جبهة تحرير تيجراي والتنديد بالأعمال الإرهابية التي قامت بها الجبهة.

وطالب زودي، في بيان صحفي اليوم، جميع المشاركين في هذه التظاهرة حمل هوايتهم الشخصية في ظل الوضع الأمني الذي فرضته الحرب الدائرة ضد جبهة تحرير تيجراي.