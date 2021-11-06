نائب حاكم دبي يعلن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد

وكالات:

أعلن نائب حاكم دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، السبت، دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة في الإمارة، وذلك ضمن الرؤية التطويرية الجديدة.

وأعلن الشيخ حمدان عبر "تويتر" أيضاً تعيين هلال المري مديرًا عامًا للدائرة الجديدة.

وحدد الشيخ حمدان أهداف الدائرة الجديدة في "زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتوسيع التجارة الخارجية، والوصول إلى 25 مليون سائح في 2025".