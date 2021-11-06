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نائب حاكم دبي يعلن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة

10:40 ص السبت 06 نوفمبر 2021
نائب حاكم دبي يعلن دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد

وكالات:

أعلن نائب حاكم دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد، السبت، دمج دائرتي الاقتصاد والسياحة في الإمارة، وذلك ضمن الرؤية التطويرية الجديدة.

وأعلن الشيخ حمدان عبر "تويتر" أيضاً تعيين هلال المري مديرًا عامًا للدائرة الجديدة.

وحدد الشيخ حمدان أهداف الدائرة الجديدة في "زيادة القيمة المضافة للقطاع الصناعي، وتوسيع التجارة الخارجية، والوصول إلى 25 مليون سائح في 2025".

الشيخ حمدان بن محمد بن راشد الاقتصاد السياحة

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