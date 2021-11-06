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كوريا الجنوبية تسجل 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

03:49 ص السبت 06 نوفمبر 2021
كوريا الجنوبية تسجل 2248 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول- (د ب أ):
ظلت حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية فوق مستوى ألفي إصابة لليوم الرابع على التوالي اليوم السبت، في الوقت الذي خففت فيه السلطات الإجراءات الرامية إلى إحتواء الفيروس في ظل نظام "الحياة مع كوفيد-19" الذي يسمح للمواطنين بالعودة تدريجيا إلى حياتهم الطبيعية.

وسجلت كوريا الجنوبية 2248 إصابات جديدة بكوفيد-19، من بينها 2219 إصابة محلية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 377712، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 2956 وفاة، بعد تسجيل 20 وفاة إضافية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.​

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