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متاجر كبرى في بريطانيا تتعهد بخفض نصف التأثيرات البيئية بحلول 2030

03:40 ص السبت 06 نوفمبر 2021
متاجر كبرى في بريطانيا تتعهد بخفض نصف التأثيرات البيئية بحلول 2030

أرشيفية

لندن- (د ب أ):
تعهد رؤساء خمسة من أكبر متاجر السوبرماركت في بريطانيا بالالتزام بخفض نصف التأثيرات البيئية لمتاجر الطعام بحلول نهاية العقد الحالي في 2030، فيما يجتمع القادة في مدينة جلاسكو الاسكتلندية في قمة تغير المناخ.

وقال الرؤساء التنفيذيون لمتاجر "تيسكو" و"سانسبري" و"ويتروز" و"كو-اوب" و"ام آند اس" إنهم سيتعاونون مع الصندوق العالمي للطبيعة للحد من تدهور البيئة الطبيعية.

وتعهد الرؤساء بخفض بمقدار النصف لتأثيرات الاحتباس الحراري الناجمة عن سلال التسوق والغابات التي يتم قطع أشجارها من أجل ملء السلال وتأثير الزراعة والمأكولات البحرية في السلال فضلا عن نفايات الطعام والتعبئة والتغليف التي ينتجونها.

ومن المقرر أن تقوم المتاجر الخمسة التي تجذب معا أكثر من نصف عدد متسوقي الطعام في بريطانيا، كل عام بتقديم بيانات إلى الصندوق العالمي للطبيعة حول كل من هذه المجالات وتنشر الإجراءات التي اتخذتها.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية "بي ايه ميديا" عن رؤساء المتاجر اتفاقهم في بيان مشترك "بصفتنا رؤساء تنفيذيين لأكبر متاجر بيع الطعام بالتجزئة في بريطانيا، نعترف أن مستقبلا بدون طبيعة هو مستقبل بدون غذاء. بحلول 2030 نحتاج إلى وقف خسارة الطبيعة".

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