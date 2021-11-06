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شكري يتوجه إلى واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

12:19 ص السبت 06 نوفمبر 2021
شكري يتوجه إلى واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة

سامح شكري

القاهرة - (أ ش أ):
توجه وزير الخارجية سامح شكري، مساء اليوم الجمعة، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لعقد الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.
ويتناول الحوار الاستراتيجى كافة أوجه علاقات التعاون الثنائي ومجالات العمل المستهدف تعزيزها خلال الفترة المقبلة على ضوء العلاقات القوية والمتشعبة بين البلدين الصديقين، فضلاً عن التباحُث حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وذلك في إطار مواصلة التشاور مع الجانب الأمريكي بشأن أبرز ملفات التعاون المُشترك والتنسيق بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه من المقرر أن يلتقي الوزير شكري، خلال تواجده بواشنطن، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن وعدد من مسئولي الإدارة الأمريكية، كما سيتواصل مع مجموعة من أعضاء مجلسيّ النواب والشيوخ، بالإضافة إلى عقد لقاءات مع أبرز مراكز البحث والفكر.

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Asha
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