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بعثة الأمم المتحدة لدى العراق تبدي أسفها من تصاعد العنف في بغداد

11:51 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
بعثة الأمم المتحدة لدى العراق تبدي أسفها من تصاعد العنف في بغداد

الأمم المتحدة

بغداد - (أ ش أ):

أعربت بعثة الأمم المتحدة لدى العراق، اليوم الجمعة، عن أسفها للأحداث الأخيرة التي حصلت في بغداد.

وقالت البعثة - في تدوينة عبر تويتر أوردتها قناة الإخبارية العراقية - "تُعرب يونامي عن أسفها لتصاعد العنف والإصابات التي أعقبت ذلك في بغداد اليوم".

ودعت، الأطراف كافة إلى "ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واحترام الحق في الاحتجاج السلمي، وأن تبقى المظاهرات سلمية".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر امني، بأن اشتباكات عنيفة حصلت بين المحتجين على نتائج الانتخابات وقوات حفظ النظام أمام بوابة المنطقة الخضراء، حيث تم تسجيل إصابات وقتيل في صفوف المتظاهرين.

هذا المحتوى من

Asha
الأمم المتحدة العراق بغداد العنف

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