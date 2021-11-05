ملك المغرب يوجه غدا خطابا إلى الشعب في "ذكرى المسيرة الخضراء"

الرباط - (أ ش أ):

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة المغربية أن الملك محمد السادس سيوجه مساء يوم غد السبت، خطابا إلى الشعب المغربي، وذلك بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين للمسيرة الخضراء.

يذكر أن المغرب تمكن "بالمسيرة الخضراء" من استرجاع أقاليمه الجنوبية، التي انهت 75 عاما من الاستعمار والاحتلال الإسباني للصحراء المغربية.