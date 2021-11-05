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مصر ترأس جلسة السلم والأمن الأفريقي وتؤكد ضرورة توفير الحماية للأطقم والمنشآت الطبية

10:20 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
مصر ترأس جلسة السلم والأمن الأفريقي وتؤكد ضرورة توفير الحماية للأطقم والمنشآت الطبية

السفير د. محمد جاد

أديس أبابا - (أ ش أ):

ترأس السفير د. محمد جاد، سفير مصر لدي إثيوبيا ومندوبها الدائم لدي الاتحاد الأفريقي، اليوم الجمعة، جلسة مجلس السلم والأمن الأفريقي الأولى تحت الرئاسة المصرية الحالية للمجلس، والتي خصصت لمناقشة موضوع حماية الأطقم والمنشآت الطبية في أوقات الصراعات المسلحة.

وأكد السفير المصري، خلال الجلسة، على ضرورة توفير الحماية اللازمة للأطقم والمنشآت الطبية بما يمكنهم من القيام بالدور المحوري المنوطين به.

وأوضح أن استهداف الأطقم والمنشآت الطبية خلال أوقات الصراع يمثل انتهاكا لقواعد القانون الدولى الإنساني.

وشدد على ضرورة التزام كافة أطراف الصراعات المسلحة في القارة الأفريقية بضمان حماية المدنيين وعدم التعرض للاطقم والمنشآت الطبية، والالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة وبما فيها قرار مجلس الأمن الدولي في هذا الشأن رقم 2286 لعام 2016، والذي رعته مصر إلى جانب دول اليابان وأسبانيا ونيوزيلندا وأوروجواي، إبان العضوية المصرية في مجلس الأمن الدولي.

هذا المحتوى من

Asha
محمد جاد أديس أبابا الاتحاد الأفريقي إثيوبيا

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