قائد الجيش اللبناني يبحث مع رئيس هيئة الأركان الأمريكية تعزيز التنسيق

بيروت - (أ ش أ):

بحث قائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي التحديات المشتركة وسبل تعزيز التنسيق في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال لقائهما اليوم بالبنتاجون ضمن زيارة قائد الجيش اللبناني للولايات المتحدة الأمريكية لبحث عدد من القضايا.

وفي السياق ذاته، التقى العماد عون بقائد منطقة القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي في مقر القيادة في مدينة تامبا في فلوريدا.