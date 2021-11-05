البرلمان العربي يدين استهداف ميليشيا الحوثي للمدنيين في مدينة جازان السعودية

القاهرة - (أ ش أ):

أدان البرلمان العربي اليوم /الجمعة/ استهداف ميليشيا الحوثي، المدنيين الأبرياء في مدينة جازان السعودية بطائرة مسيرة مفخخة، مؤكدا أن تعمد ميليشيا الحوثي الإمعان في الاستهداف المتكرر للمدنيين والمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية، يؤكد أنها جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد البرلمان العربى ،في بيان صحفى مساء اليوم، على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في التصدي لممارسات هذه الجماعة، ووقف هذه الهجمات الإرهابية المتكررة التي تستهدف عن عمد المدنيين وسلامة الطيران المدني وتهدد الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة والعالم ، بحسب البيان.

وأشاد البرلمان العربي بكفاءة ويقظة قوات الدفاعات الجوية السعودية، التي تمكنت من اعتراض الطائرة وتدميرها، مؤكدا على دعمه الكامل للمملكة العربية السعودية في كل الاجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.