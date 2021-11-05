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إصابة 125 شخصا في اشتباكات بمظاهرات بغداد

06:27 م الجمعة 05 نوفمبر 2021
إصابة 125 شخصا في اشتباكات بمظاهرات بغداد

مظاهرات بغداد - ارشيفية

بغداد - ( د ب أ):

ذكر بيان لوزارة الصحة العراقية مساء اليوم الجمعة أن 125 من القوات الأمنية ومتظاهرين أصيبوا بجروح خلال المصدامات التي وقعت بين القوات الأمنية ومتظاهرين قرب بوابات المنطقة الخضراء ببغداد.

وذكر البيان أن "مؤسسات وزارة الصحة في بغداد استقبلت عددًا من الجرحى من القوات الامنية والمتظاهرين بلغ مجموعهم 125 جريحا، بينهم 27 من المدنيين والباقين من القوات الأمنية".

وأوضح البيان أن أغلب الإصابات بسيطة إلى متوسطة، ولم تسجل أي إصابة بطلق ناري كما لم تسجل أي حالة وفاة.

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