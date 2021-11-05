ليبيا.. فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية فى ليبيا الأحد المقبل

طرابلس - (أ ش أ):

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا إنها ستعلن يوم الأحد المقبل عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والبدء في عملية توزيع بطاقة الناخب.

وأضافت المفوضية، في بيان لها اليوم الخميس، وفقا لوكالة الأنباء الليبية، أن ذلك سيتم خلال مؤتمر صحفى ستعقده المفوضية يوم الأحد المقبل، ستعلن فيه أيضاً عن البدء في عملية توزيع بطاقات الناخبين. وأشارت المفوضية الليبية للانتخابات إلى أن المؤتمر الصحفي يأتي في إطار استعداداتها لتنفيذ استحقاقات 24 ديسمبر، موضحة ان مجلس المفوضية سيقدم خلال المؤتمر إحاطة شاملة حول مستجدات العملية الانتخابية.

ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فى ليبيا جميع وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني لحضور هذا المؤتمر بالمركز الإعلامي بالمفوضية في الموعد المحدد على تمام الساعة 12 ظهرا بتوقيت ليبيا.