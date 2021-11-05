مقتل عشرات الأشخاص إثر هجوم غربي النيجر

نيامي - (أ ش أ):

أفادت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، الخميس، بوقوع هجوم إرهابي في منطقة "الحدود الثلاثية" في النيجر مع بوركينا فاسو ومالي.

وأضافت الشبكة أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من عناصر ميليشيا في المنطقة المذكورة، مشيرة إلى أن الهجوم وقع في منطقة تيلابيري غربي النيجر.

وحسب "فرانس 24"، فإن قوة دفاع محمولة على دراجة نارية تعرضت لهجوم من قبل عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في الصحراء الكبرى" والذين كانوا أيضا على دراجات نارية.

وأشار عضو برلماني في منطقة تيلابيري في النيجر إن "هناك نحو 60 قتيلاً و9 في عداد المفقودين كما هرب 15".