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مقتل عشرات الأشخاص إثر هجوم غربي النيجر

12:02 ص الجمعة 05 نوفمبر 2021
مقتل عشرات الأشخاص إثر هجوم غربي النيجر

شرطة النيجر

نيامي - (أ ش أ):

أفادت شبكة "فرانس 24" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، الخميس، بوقوع هجوم إرهابي في منطقة "الحدود الثلاثية" في النيجر مع بوركينا فاسو ومالي.

وأضافت الشبكة أن الهجوم أسفر عن مقتل العشرات من عناصر ميليشيا في المنطقة المذكورة، مشيرة إلى أن الهجوم وقع في منطقة تيلابيري غربي النيجر.

وحسب "فرانس 24"، فإن قوة دفاع محمولة على دراجة نارية تعرضت لهجوم من قبل عناصر تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في الصحراء الكبرى" والذين كانوا أيضا على دراجات نارية.

وأشار عضو برلماني في منطقة تيلابيري في النيجر إن "هناك نحو 60 قتيلاً و9 في عداد المفقودين كما هرب 15".

هذا المحتوى من

Asha
النيجر شرطة النيجر الإرهاب منطقة الحدود الثلاثية

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