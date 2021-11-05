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مساعد وزير الدفاع السعودى يبحث مع وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بإسبانيا التعاون المشترك

12:00 ص الجمعة 05 نوفمبر 2021
مساعد وزير الدفاع السعودى يبحث مع وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بإسبانيا التعاون المشترك

السعودية

الرياض- مدريد - (أ ش أ):

بحث مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية بالمملكة السعودية الدكتور خالد بن حسين البياري اليوم في العاصمة الإسبانية مدريد، مع وزيرة الدولة لشؤون الدفاع بمملكة إسبانيا إسبيرانثا كاستيليرو يماثاريس، سبل التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن اللقاء تم على هامش معرض الدفاع والأمن الدولي المقام في العاصمة الإسبانية وحضر اللقاء وكيل وزارة الدفاع للمشتريات والتسليح إبراهيم بن أحمد السويد، والملحق العسكري السعودي لدى مملكة إسبانيا العميد الركن خالد الغفيلي.

هذا المحتوى من

Asha
خالد بن حسين البياري مساعد وزير الدفاع السعودى السعودية إسبانيا معرض الدفاع والأمن الدولي

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