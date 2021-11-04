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بعد اتهامه بالتآمر على الوطن.. إصدار مذكرة إحضار لرئيس تونس الأسبق منصف المرزوقي

07:50 م الخميس 04 نوفمبر 2021
بعد اتهامه بالتآمر على الوطن.. إصدار مذكرة إحضار لرئيس تونس الأسبق منصف المرزوقي

المنصف المرزوقي

وكالات:

أصدرت السلطات التونسية، مذكرة جلب وإحضار للرئيس الأسبق منصف المرزوقي، بعد تصريحات سابقة له حول جهوده في إفشال قمة الفرانكفونية، التي كانت مقررة في بلاده.

وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، اليوم الخميس إن "مكتب الإتصال بالمحكمة الإبتدائية بتونس، أعلن أن قاضي التحقيق المتعهد بملف محمد المنصف المرزوقي [رئيس الجمهورية الأسبق]، قد تولى إصدار بطاقة جلب دولية في شأنه".

وكان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، طلب في أول اجتماع لمجلس الوزراء، في 14 أكتوبر الماضي، من وزيرة العدل، بأن "تفتح تحقيقا قضائيا في حق من يتآمرون على تونس في الخارج"، مشددا على أنه "لن يقبل بأن توضع سيادة تونس على طاولة المفاوضات، فالسيادة للشعب وحده".

منصف المرزوقي تونس رئيس تونس الأسبق السلطات التونسية

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