سفير مصر بلبنان: جامعة بيروت العربية شاهد على عمق العلاقات العلمية والثقافية بين البلدين

بيروت - (أ ش أ):

أكد السفير المصري بلبنان الدكتور ياسر علوي التزام مصر التاريخي بدعم جامعة بيروت العربية وطلابها، معتبرا أن الجامعة من أبرز الشواهد على عمق العلاقات العلمية والثقافية والاستثمار الأمثل للسياسة المصرية في لبنان.

جاء ذلك خلال لقائه مع رئيس جامعة بيروت العربية الدكتور عمرو العدوي ومجلس العمداء وممثلي الطلاب في مجلس الجامعة، باﻹضافة إلى مجموعة من طلاب الجامعة الذين قاموا بالتدريب في المصانع والشركات المصرية في الصيف الماضي ضمن البرنامج الذي تم ترتيبه مع مجلس اﻷعمال المصري-اللبناني.

واعتبر الدكتور ياسر علوي ،خلال اللقاء، أن كل دارس في الجامعة عبر العقود الستة الماضية هو بمثابة سفير للثقافة المصرية في لبنان.

كما تم خلال اللقاء مناقشة زيادة عدد المنح التدريبية لطلاب الجامعة في مصر، وسبل تعزيز التعاون العلمي والثقافي بين مصر ولبنان.