مصر تدعو لتوفير مُناخ ملائم لإحياء المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على أهمية مواصلة المساعي الرامية إلى توفير المُناخ الملائم لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

جاء ذلك خلال استقبال شكري اليوم الخميس، لمبعوث الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "تور وينسلاند"، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

وصرّح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد على ضرورة توافر إرادة حقيقية تستهدف التحرك الجديّ في هذا المسار بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، وبما يُسهم في الدفع قُدمًا بمسار السلام استنادًا إلى مبدأ حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف المُتحدث الرسمي أن اللقاء تضمن تبادل الرؤى إزاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وضرورة التوقف عن أية إجراءات من شأنها الإضرار بفرص تحقيق السلام المنشود.

ومن جانبه، أعرب "وينسلاند" عن تقديره لما تبذله مصر من جهود في إطار الدفع باستئناف جهود السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

كما ثمن مبادرة مصر لإعادة إعمار قطاع غزة فضلاً عن جهودها الحثيثة لتحقيق المصالحة الفلسطينية المرجوة.

وعبر المسئول الأممي ،في ختام اللقاء، عن تطلعه إلى مواصلة الاتصالات والتنسيق مع القاهرة خلال الفترة المقبلة.