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لندن تفرض غرامة على من لا يرتدي الكمامة في المواصلات العامة

08:20 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
لندن تفرض غرامة على من لا يرتدي الكمامة في المواصلات العامة

لندن تفرض غرامة على من لا يرتدي الكمامة في المواصل

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

حذر عمدة لندن صادق خان ، ركاب مترو أنفاق لندن ووسائل المواصلات الأخرى من أن عدم ارتداء الكمامة خلال ركوب المواصلات العامة سيعرضهم لغرامة تصل إلى 200 جنيه استرليني.

وقال خان في تصريحات نقلتها صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية اليوم الثلاثاء، إن تطبيق قواعد تغطية الوجه في مترو الأنفاق والحافلات والخدمات العامة الأخرى التي تديرها هيئة النقل في لندن ستزداد بعد أن عادت إلزامية مرة أخرى من قبل الحكومة اعتبارًا من الساعة الرابعة صباح اليوم .

وأضاف أنه "بفضل صلاحيات الإنفاذ المناسبة، ستتمكن هيئة النقل في لندن الآن من العمل مع الشرطة لتعزيز الامتثال لكل مستخدمي المواصلات العامة، مع مواجهة القلة التي ترفض ارتداء غطاء للوجه بفرض غرامة مالية".

وستكون أقنعة الوجه إلزامية أيضًا في المتاجر والبنوك ومكاتب البريد ولدى مصففي الشعر ، حيث يسعى مجلس الوزراء لإبطاء انتشار طفرة "أوميكرون".

وفى السياق ، قال وزير الصحة البريطاني ساجد جافيد: "أعلم أن سكان لندن سيلعبون دورهم ويهتمون ببعضهم البعض من خلال ارتداء غطاء للوجه عندما يكونون في متجر أو في وسائل النقل"، مضيفا أنه يجب على جميع المسافرين العائدين إلى المملكة المتحدة إجراء اختبارات على فيروس (كوفيد-19) حتى يحصلوا على نتيجة سلبية.

ويخشى العلماء أن متحور "أوميكرون"، الذي يُعتقد أنه الفيروس المنتشر في جنوب إفريقيا، قد يكون لديه القدرة على تفادي اللقاحات ضد الفيروس الحالي "دلتا"، وهو البديل السائد حاليًا في المملكة المتحدة.

وتم تأكيد 3 حالات من أوميكرون حتى الآن في لندن، في واندسوورث، وكامدن وويستمنستر، مع العديد من الحالات "المحتملة للغاية".

هذا المحتوى من

Asha
صادق خان عمدة لندن غرامة الكمامة

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