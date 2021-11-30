بوتين: لم أقرر بعد إذا كنت سأترشح لولاية جديدة عام 2024

موسكو - (د ب أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء إنه لا يعرف بعد ما إذا كان يرغب في البقاء في منصبه لما بعد 2024.

وقال بوتين في منتدى اقتصادي: "يحق لي وفقا للدستور أن يتم انتخابي لفترة جديدة. ولم أقرر بعد ما إذا كنت سأقوم بذلك أو لا".

وأضاف بوتين أن مجرد احتمال استمراره في الحكم جعل الوضع السياسي الروسي مستقرًا.

ويسمح تعديل دستوري مثير للجدل، صوت عليه الروس العام الماضي، لبوتين بالبقاء فترتين أخريين في المنصب إذا رغب. ومن الناحية الفنية، يمكن أن يظل بوتين في السلطة حتى عام 2036، وسيكون عمره 84 عاما في ذلك الوقت.

ولم يكن الدستور يسمح قبل تعديله، ببقاء بوتين في الرئاسة لما بعد 2024.