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وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب

07:53 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
وزير الخارجية اليمني يؤكد دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب

الدكتور أحمد عوض بن مبارك

اليمن - (أ ش أ)

أكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك على دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب واستئناف العملية السياسية.

وبحث بن مبارك خلال اتصال هاتفي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج، وفقا لقناة "اليمن الإخبارية" اليوم الثلاثاء آخر المستجدات على الساحة اليمنية وتبعات العدوان الحوثي المستمر على مأرب.

وجدد بن مبارك دعم الحكومة اليمنية للجهود التي يقودها المبعوث الخاص الرامية لوضع حد للأزمة الإنسانية الراهنة وإيقاف الحرب، مؤكدا أن السلام سيظل خياراً مهماً للحكومة والشعب اليمني، الذي يدافع عن هويته لإسقاط وهم سيطرة الميليشيات الحوثية وطموحات داعمها الإقليمي.

من جانبه، أكد المبعوث الأممي، على مواصلة جهوده للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة، منوهاً بتعاون جميع الأطراف لإنجاح تلك الجهود.

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Asha
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