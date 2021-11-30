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جبهة تيجراي: الطيران الإثيوبي قصف سد "تيكزى" الكهرمائي

07:37 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
جبهة تيجراي: الطيران الإثيوبي قصف سد "تيكزى" الكهرمائي

الطيران الحربي الإثيوبي

وكالات

أعلنت جبهة تحرير شعب تيجراي، مساء الثلاثاء، أن الطيران الإثيوبي قصفت سد "تيكزي" الكهرمائي، حسبما ذكرت العربية.

وكان الصراع بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير شعب تيجراي، الذي اندلع في إقليم تيجراي قبل نحو عام، قد امتد لأنحاء أخرى من تلك الدولة متعددة العرقيات.

وتتقدم جبهة تحرير شعب تيجراي، إلى جانب جيش تحرير أورومو، وهو جماعة متمردة أخرى، صوب العاصمة أديس أبابا. بينما لم تحرز محاولات من جانب الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي للوساطة أي تقدم حتى الآن.

الطيران الحربي الإثيوبي سد تيكزى الكهرمائي جبهة تحرير شعب تيجراي

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