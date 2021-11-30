ليبيا وإيطاليا تبحثان التعاون الثنائي وإعادة الإعمار

ليبيا - (أ ش أ)

بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الليبي حسين اعطية القطراني اليوم الثلاثاء مع القنصل الإيطالي كارلو باتوري علاقات التعاون الثنائي ومدى مساهمة الشركات الإيطالية في إعادة إعمار المناطق المتضررة.

وأكد باتوري - خلال اللقاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال) - أنه يعمل على فتح القنصلية الإيطالية ومكتب التأشيرات بمدينة بنغازي في القريب العاجل.