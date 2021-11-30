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التحالف العربي: مقتل 60 حوثيًا جراء استهداف معسكر تدريبي بمأرب

04:54 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
التحالف العربي: مقتل 60 حوثيًا جراء استهداف معسكر تدريبي بمأرب

طائرات التحالف العربي

الرياض - أ ش أ

أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مقتل 60 عنصرًا إرهابيًا، عقب استهداف معسكر تدريبي لعناصر الميليشيا الحوثية جنوب ماهلية بمحافظة مأرب اليمنية.

وقال التحالف - في بيان مقتضب، أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء - إن التحالف شن ضربات جوية استهدفت المعسكر التدريبي للميليشيا الحوثية، ما أسفر عن سقوط 60 عنصرًا إرهابيًا، مؤكدًا أن الميليشيات تزج بأبناء القبائل إلى المحرقة في مأرب.

هذا المحتوى من

Asha
التحالف العربي معسكر تدريبي الميليشيا الحوثية محافظة مأرب اليمن

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