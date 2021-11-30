التحالف العربي: مقتل 60 حوثيًا جراء استهداف معسكر تدريبي بمأرب
الرياض - أ ش أ
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، مقتل 60 عنصرًا إرهابيًا، عقب استهداف معسكر تدريبي لعناصر الميليشيا الحوثية جنوب ماهلية بمحافظة مأرب اليمنية.
وقال التحالف - في بيان مقتضب، أوردته قناة "الإخبارية" السعودية اليوم الثلاثاء - إن التحالف شن ضربات جوية استهدفت المعسكر التدريبي للميليشيا الحوثية، ما أسفر عن سقوط 60 عنصرًا إرهابيًا، مؤكدًا أن الميليشيات تزج بأبناء القبائل إلى المحرقة في مأرب.
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