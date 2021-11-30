الخطوط الجوية التونسية تعلق كافة الرحلات إلى المغرب لحين إشعار آخر

تونس - أ ش أ

أعلنت الخطوط الجوية التونسية تعليق كافة الرحلات إلى المغرب وذلك لحين إشعار آخر.

وأوضحت الخطوط الجوية - في بيان صادر اليوم الثلاثاء، وفقًا لوكالة تونس أفريقيا للأنباء - أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بناءً على تعليق السلطات المغربية كافة رحلات المسافرين من وإلى المملكة المغربية لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم 29 نوفمبر الجاري.

وكانت المغرب قد اتخذت هذا القرار بسبب التفشي السريع للمتحور الجديد لفيروس كورونا (أوميكرون) في أوروبا وأفريقيا.