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الاندبندنت: اكتشاف بؤرة خامسة لانفلونزا الطيور في المملكة المتحدة

04:19 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
الاندبندنت: اكتشاف بؤرة خامسة لانفلونزا الطيور في المملكة المتحدة

انفلونزا الطيور

لندن - أ ش أ

ذكرت صحيفة "الاندبندنت" البريطانية أنه سيتم إعدام الآلاف من الطيور بعد اكتشاف بؤرة خامسة لأنفلونزا الطيور في شمال منطقة يوركشاير.

وقالت الصحيفة - في تقرير عبر موقعها الاليكتروني اليوم الثلاثاء - إنه تم العثور على الفيروس الذي يتسبب في قتل الطيور الداجنة في موقع بالقرب من منطقة ثيرسك بعد ساعات فقط من بدء الحظر الوطني على تربية الطيور في الخارج حيز التنفيذ هذا الأسبوع.

وأضافت الصحيفة أنه تم وضع منطقتين بطول 1.8 ميل و6.2 ميل حول الموقع المتأثر قيد العزل.

وتم اكتشاف تفشي المرض، أمس الاثنين، بعد ساعات فقط من قيام مربيي الطيور في جميع أنحاء المملكة المتحدة بنقل قطعانهم إلى الداخل بناءً على أوامر حكومية. إذ تم اتخاذ هذا الإجراء في محاولة لمنع كارثة أوسع انتشارًا بعد اكتشاف أربع بؤر للمرض شديد العدوى في المنطقة.

ونسبت الصحيفة إلى وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية قولها إنه من غير المتوقع أن يفرض هذا الأمر تهديدا للناس.

ولكن بالإضافة إلى الاحتفاظ بالطيور والدواجن بالداخل، طُلب من المربين اتخاذ احتياطات إضافية مثل التنظيف المنتظم وتعقيم الملابس والمعدات والمركبات بالإضافة إلى الحد من الوصول إلى العمال والزائرين غير الأساسيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفيروس ينتقل عبر الطيور البرية المهاجرة من أجزاء أخرى من أوروبا وروسيا. في حين أوضح مسئولون أن الإجراءات المتخذة ستظل قيد المراجعة الدورية.

هذا المحتوى من

Asha
انفلونزا الطيور المملكة المتحدة منطقة يوركشاير

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