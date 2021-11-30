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الكاظمي يؤكد الدور الروسي التاريخي في المنطقة

04:02 م الثلاثاء 30 نوفمبر 2021
الكاظمي يؤكد الدور الروسي التاريخي في المنطقة

مصطفى الكاظمي

بغداد - (د ب أ):

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم الثلاثاء على أهمية دور روسيا التاريخي في المنطقة.

وقال الكاظمي، خلال استقباله المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط ودول أفريقيا وكيل وزارة الخارجية الروسية، ميخائيل بوجدانوف، إن العراق "يتطلع إلى مزيد من التعاون مع روسيا الاتحادية في المجالات السياسية والاقتصادية، وتوسعة عمل الشركات الروسية في العراق في مجالات الاستثمار كافة، وتذليل العقبات أمام مشاركتها في تعزيز الاقتصاد العراقي".

من جانبه، جدّد بوجدانوف دعوة الرئيس الروسي لرئيس الحكومة العراقية إلى زيارة موسكو.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء بحث مجمل العلاقات العراقية الروسية، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة البلدين في مجال التعاون الثنائي العسكري والأمني، وفي الحرب على الإرهاب وملاحقة فلول داعش الإرهابية.

كما شهد اللقاء أيضاً التطرق إلى الوضع في سورية، والدور العراقي في التهدئة وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

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