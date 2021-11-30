وزراء خارجية "الناتو" يجتمعون في ريجا للتشاور بشأن التوترات على الجناح لشرقي للحلف

ريجا-(د ب أ):

من المقرر أن يجتمع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ريجا اليوم الثلاثاء مع الحلفاء الذين يشعرون بالقلق من حشد القوات الروسية بالقرب من الحدود الأوكرانية الشرقية، وفي ظل أزمة بشأن الهجرة على الحدود البولندية البيلاروسية.

وأعرب الأمين العام للحلف، ينس ستولتنبرج، مرارا عن قلقه إزاء التركيز غير العادى للجنود الروس بالقرب من أوكرانيا حليفة الناتو في الأسابيع القلائل الماضية.

وقال ستولتنبرج يوم الجمعة إن العدوان الروسي على أوكرانيا سيكون له " تكاليف ". وقالت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأوروبية كارين دونفريد إن "كل الخيارات" مطروحة ردا على ذلك.

وفرضت دول غربية عقوبات على روسيا بسبب النزاع.

ورفض الكرملين الاتهامات في الأسابيع القلائل الماضية قائلا إنه يستطيع نقل القوات على أراضيه كما يشاء .

ومن غير المتوقع أن يسفر اجتماع اليوم عن إجراء فوري حيث ينتظر الحلفاء ويرصدون التطورات. ويخشى البعض من احتمال حدوث توغل جديد في الأراضي الأوكرانية، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت موسكو ستخاطر بالتصعيد.

ومما يثير القلق أيضا الأزمة المستمرة على حدود بولندا، العضو في حلف شمال الأطلسي، مع بيلاروس. وتقطعت السبل بآلاف اللاجئين هناك لأسابيع، بزعم أن مينسك ، حليفة موسكو ، دفعتهم نحو الحدود انتقاما للعقوبات الغربية.

وستطرح قضايا الناتو الداخلية بما فى ذلك المراجعة الجارية للأهداف الاستراتيجية الأساسية للحلف على جدول أعمال اجتماع الوزراء الذي من المقرر أن ينتهى يوم الأربعاء.